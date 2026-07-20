Apuñaló y mató a su cuñado de una cuchillada: preventiva para “Uña” Romero

En sintonía con el pedido que formuló la Unidad Funcional de Instrucción N°7, el Juzgado de Garantías N°3 convirtió en prisión preventiva la detención de Juan Omar Romero por el ataque a puñaladas a su cuñado que derivó en su muerte dos semanas después.

“Uña” Romero, de 35 años, fue detenido el domingo 5 de julio por personal de la DDI tras varios allanamientos simultáneos. Un día más tarde, tras entrevistarse con los abogados penalistas Carlos Mira y Fernando Guerrico, se negó a dar su versión de los hechos ante el fiscal Carlos Russo.

En una resolución de ocho páginas la Jueza de Garantías Rosa Frende consideró que la responsabilidad de Romero en el hecho investigado se confirmó con “indicios múltiples, graves, precisos y concordantes”, incluyendo la propia declaración de Pablo López tras una primera atención en el Hospital Interzonal General de Agudos (Higa).

Las declaraciones de testigos, el análisis que la policía hizo de las imágenes que registraron cámaras de seguridad de la zona de Wilde y Beruti, los múltiples informes médicos y el protocolo de autopsia tras el deceso registrado el 2 de junio permitieron “tener por provisoria más suficientemente acreditada la participación penalmente responsable del imputado; en orden a la eventual comisión del hecho que en autos se investiga”.

Arma secuestrada durante los allanamientos.

La magistrada consideró la existencia de peligrosidad procesal y sostuvo que existe peligro de fuga o entorpecimiento de la investigación “por cuanto de otorgarse la excarcelación al causante y atento a la pena que se espera como resultado del procedimiento éste pretendería eludir la acción de la justicia o su sometimiento al proceso”.

De esta manera Frende convirtió en prisión preventiva la detención impuesta a Juan Omar “Uña” Romero en orden a la eventual comisión del hecho provisoriamente calificado como presuntamente constitutivo del delito de homicidio cometido el 18 de mayo de 2026 en perjuicio de Pablo Ezequiel López.