Llegó la Scaloneta: quiénes son los jugadores que volvieron al país

Tapia, Scaloni y Otamendi fueron los primeros en bajar del avión y fueron recibidos por el Regimiento de Granaderos.

La Selección Argentina volvió al país luego de la derrota ante España en la final del Mundial 2026, donde se destaca la ausencia del capitán Lionel Messi en el vuelo. Los jugadores, que se subieron al micro techado, cuando se enteraron que había mucha gente esperándolos decidieron cambiar y fueron en el descapotable desde el aeropuerto al Predio de AFA para saludar a los fanáticos que fueron a agradecerles.

Según se informó son 16 los futbolistas que abordaron ese vuelo de regreso. Estos son: Emiliano Martínez, Lisandro Martínez, Marcos Senesi, Facundo Medina, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico, Gonzalo Montiel, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister, Valentín Barco, Exequiel Palacios, Giovani Lo Celso, Nico González, Thiago Almada, Giuliano Simeone y José Manuel López.

A estos se suman los integrantes del cuerpo técnico, Lionel Scaloni, Pablo Aimar, Walter Samuel y Roberto Ayala, Martín Tocalli (entrenador de arqueros), Luis Martín (preparador físico) y Matías Manna (videoanalista), además del resto de los colaboradores.

Los mismos fueron recibidos por la banda del Regimiento de Granaderos que entonó "Muchachos". Los primeros en bajar fueron el presidente de la AFA, "Chiqui" Tapia, acompañado por el entrenador y el subcapitán Otamendi.

En tanto que, Enzo Fernández, Lautaro Martínez, Julián Álvarez, Gerónimo Rulli, Nicolas Paz, Cristian Romero, Nahuel Molina y Juan Musso se fueron directamente a Europa y Lionel Messi y Rodrigo De Paul, viajaron a Miami, desde donde el capital del seleccionado vendrá en los próximos días al país, directamente a Rosario para pasar tiempo con toda su familia.