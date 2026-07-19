Pese a la caída, una multitud se acercó al monumento para reconocer a la Selección Argentina

A pesar de la dolorosa derrota en la final del mundo a manos de España y todavía con un nudo en la garganta, una multitud se acercó al Monumento a San Martín para reconocer los logros, la entrega y el desempeño de la Selección Argentina.

Una vez que el pitazo de Slavko Vinčić le puso punto final a la historia repleta de mística y hazanas de la Albiceleste en el Mundial 2026, algunos con lágrimas en los ojos y otros todavía atónitos se trasladaron hasta el epicentro de la ciudad como si hubiésemos logrado el bicampeonato.

De alguna forma, los hinchas sintieron la necesidad de agradecerle a los guerreros que dejaron la vida en el MetLife Stadium y al cuerpo técnico que tantas alegrías le regalaron al pueblo argentino en un mes repleto de fútbol y emociones.

Más allá de la tristeza por la enorme ilusión que despertó este grupo, una significativa cantidad de marplatenses dijo presente en la avenida Luro y Mitre para valorar el subcampeonato del mundo y cantar por el equipo de Lionel Scaloni.

Fuegos artificiales, bengalas, banderas y cánticos le dieron color a una noche gélida de domingo que concluye con una jornada atravesada por las reuniones, los nervios, algún que otro insulto y también por las lágrimas y el desconsuelo de que la fiesta no haya sido completa.

Así reconocieron a la Selección en Mar del Plata