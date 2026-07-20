Se terminó el Mundial pero no el invierno: lunes frío y nublado en Mar del Plata

Se espera una humedad del 99% durante toda la jornada en Mar del Plata.

Terminó el Mundial pero el invierno sigue: el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé para este lunes 20 de julio en Mar del Plata una jornada típicamente invernal, con 4 grados de mínima y 10 grados de máxima, cielo mayormente nublado durante todo el día y una humedad que alcanzará el 99%.

A pesar de la nubosidad persistente, cerca del mediodía podrían registrarse algunos momentos de sol pleno, aunque el panorama general seguirá dominado por las nubes.

La ciudad arranca la semana con una jornada fría, mayormente nublada y con una humedad casi total.

El viento soplará de manera leve, entre 23 y 31 kilómetros por hora. Durante la mañana llegará desde el este, rotará al sudoeste hacia la tarde y terminará el día desde el noreste durante la noche.

Con este escenario, la sensación térmica podría mantenerse por debajo de la temperatura real en distintos momentos de la jornada, especialmente por la combinación de frío, humedad y viento.

El tiempo en los próximos días

En el pronóstico extendido, el SMN anticipa que las lluvias llegarán el martes, marcando el inicio de una semana con bajas temperaturas en Mar del Plata.

Para el resto de los días se esperan mínimas cercanas a los 5 grados y máximas que rondarán los 12 grados, con un ambiente frío y estable en general.

Se espera una humedad del 99% durante toda la jornada en Mar del Plata.

Los chaparrones recién volverían el viernes, por lo que, tras las precipitaciones del martes, se prevén varias jornadas secas pero con temperaturas invernales.