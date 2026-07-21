Nuevo aval para la instalación de un bar en el Faro: otorgan aprobación de impacto ambiental

La iniciativa generó el repudio de los organismos de derechos humanos de Mar del Plata. Foto de archivo 0223.

La causa por la instalación de un bar en el predio del Faro de la Memoria volvió a dar un giro esta semana: el Ente Municipal de Servicios Urbanos (Emsur) otorgó la declaración de impacto ambiental al proyecto que contempla la construcción de un lolcal de gin en las inmediaciones de Avenida de los Trabajadores y Rotonda del Faro, en Mar del Plata. Este aval es fundamental para que las obras puedan continuar.

Así son las obras que tiene planificada la firma. Foto de archivo 0223.

De acuerdo a lo resuelto, la empresa Burbarrel S.A. (responsable del emprendimiento gastronómico), presentó la documentación ampliatoria solicitada y deberá comunicar a las autoridades competentes “cualquier hallazgo de interés histórico y/o paleontológico”. Además, Emsur aclaró que la firma cargará con la responsabilidad por cualquier daño ambiental derivado de su intervención, debiendo ejecutar las reparaciones necesarias para restaurar el ambiente y los recursos afectados.

Restinga presentó oportunamente las proyecciones en el predio.

El rechazo de los organismos

La iniciativa, sin embargo, generó repudio por parte de organismos de derechos humanos debido a la proximidad con el Faro de la Memoria, un sitio que funcionó como Escuela de Suboficiales de Infantería Marina (ESIM), un ex centro clandestino de detención y tortura durante la última dictadura militar argentina.

Luego de haber presentado una medida cautelar para detener las obras hasta verificar posibles irregularidades relacionadas con la preservación del lugar, en mayo de 2026 el Juzgado Federal N°3 de Mar del Plata constató que no existían pruebas concretas que avalaran la presencia de material probatorio vinculado al terrorismo de Estado en toda el área.

Se espera una nueva audiencia esta semana para avanzar en la causa. Foto de archivo 0223.

El juez Santiago Inchausti explicó que el inmueble, propiedad municipal, ha sido utilizado con fines recreativos desde 2005, lo que reduce la probabilidad de encontrar indicios relevantes en zonas que ya fueron intervenidas anteriormente.

A la par, los organismos denunciaron públicamente este año irregularidades en el trámite administrativo mediante el cual la Municipalidad de General Pueyrredon, a través de una ordenanza sancionada por el Concejo Deliberante en 2024, entregó parte del predio. Según expuso el abogado César Sivo, la tramitación ante la Comuna se inició a través de un “documento falso”, presuntamente realizado por la Sociedad de Fomento El Faro, pero cuya autoría en realidad correspondería a la firma involucrada. Estos elementos surgieron de la declaración testimonial que exautoridades de la sociedad de fomento realizaron en el marco de la causa que tramita en el Juzgado Contencioso Administrativo N°1.

Organismos de derechos humanos se manifestaron en contra de la instalación del bar. Foto de archivo 0223.

De acuerdo a la información a la que accedió 0223, esta semana habrá una nueva audiencia muy esperada por los integrantes de los organismos, que aseguran que no dejarán de lado la causa.