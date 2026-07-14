Se llevaban herramientas de una camioneta robada: tienen 15, 16 y 17 años

Tres adolescentes de 15, 16 y 17 años fueron aprehendidos este martes por personal del Comando de Patrullas tras un llamado al 911 que alertó sobre un intento de robo en inmediaciones de calle 79 y José Hernández.

Al arribar al lugar, los efectivos sorprendieron a los menores cuando sustraían herramientas del interior de una camioneta Fiat Toro.

Tras verificar el rodado constataron que registraba un pedido de secuestro activo por un robo denunciado durante la madrugada, con intervención de la fiscalía especializada en delitos contra la propiedad automotor.

La fiscalía en turno del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil dispuso las actuaciones de rigor, el traslado de los adolescentes al Centro Especializado de Aprehensión (CEA) y la restitución de la camioneta a su propietario.