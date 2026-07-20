Allanan dos casas y secuestran una bicicleta robada hace una semana
La medida estuvo a cargo de personal de la Subcomisaría Camet y del Grupo GAD. También hallaron cogollos de marihuana y una balanza de precisión.
Por Redacción 0223
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La investigación que se originó tras un robo cometido en una vivienda del barrio Las Margaritas, donde delincuentes ingresaron durante la madrugada y sustrajeron un televisor y una bicicleta derivó en dos allanamientos que personal de la Subcomisaría Camet y del Grupo GAD llevaron adelante este lunes.
Tras el aval del Juzgado de Garantías N°4 se allanó un domicilio de calle Planes al 700 donde secuestraron una bicicleta rodado 29 y un juego completo de frenos Shimano Alivio, elementos vinculados al hecho investigado.
“El morador fue notificado de la formación de causa por robo agravado y posteriormente recuperó la libertad conforme al artículo 161 del Código Procesal Penal”, informaron autoridades policiales.
En tanto, en el segundo objetivo, ubicado sobre calle Rodríguez entre Gallo y Gurrieri, se secuestraron cogollos de cannabis, una balanza de precisión y otros elementos de interés para la investigación. La Fiscalía de Estupefacientes dispuso la notificación de la formación de causa para los involucrados y su posterior libertad, sin adoptar medidas restrictivas.
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