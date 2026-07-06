Antes de ser campeón del mundo: el humilde club de Mar del Plata donde comenzó el Dibu Martínez

Mucho antes de convertirse en campeón del mundo con la Selección Argentina, el Dibu Martínez dio sus primeros pasos en el Club Atlético General Urquiza, un histórico club de barrio de Mar del Plata. La institución, ubicada en el tradicional barrio Terminal Vieja, fue el lugar donde el arquero empezó a atajar cuando apenas tenía seis años y donde comenzó a forjar el camino que años más tarde lo llevaría a la élite del fútbol mundial.

General Urquiza fue fundado el 11 de septiembre de 1914 bajo el nombre de Club Nacional, inspirado en el histórico equipo uruguayo. En 1918 pasó a llamarse Sport Club Argentino, aunque un año después recuperó la denominación de Atlético Nacional. Finalmente, en 1934, un decreto del entonces presidente de facto Agustín P. Justo obligó a las instituciones civiles a dejar de utilizar la palabra "Nacional", por lo que los socios eligieron el nombre de Club Atlético General Urquiza, que conserva hasta la actualidad.

El club es representado por los colores rojo, blanco y verde.

Con más de un siglo de historia, el club se convirtió en uno de los protagonistas del fútbol marplatense. Fue fundador de la antigua Asociación Marplatense de Fútbol y conquistó los campeonatos locales de 1915, 1925, 1944 y 2014, además de desarrollar disciplinas como básquet y ciclismo. Su mayor legado, sin embargo, fue la formación de futbolistas que luego llegaron a la máxima competencia.

Cómo fue el derrotero del Dibu en Mar del Plata antes de ir a Independiente

En esas canchas de barrio comenzó la historia del arquero. Como no existía una categoría para su edad, empezó jugando con chicos mayores y rápidamente llamó la atención por su personalidad para ocupar el arco. Después pasó por Talleres y San Isidro, realizó pruebas en River y Boca y finalmente fue incorporado por Independiente, desde donde dio el salto al Arsenal de Inglaterra en 2009 para iniciar una carrera que lo llevaría a conquistar el Mundial de Qatar 2022.

Urquiza presentó hace poco su nuevo complejo deportivo.

Hoy General Urquiza sigue siendo un emblema deportivo y social de Mar del Plata. Su sede continúa funcionando sobre la calle Tucumán y la institución mantiene el objetivo de formar chicos dentro y fuera de la cancha. Entre sus mayores orgullos aparecen dos campeones con la Selección Argentina: Emiliano "Dibu" Martínez y Lucas Martínez Quarta -quien no estuvo en Qatar-, surgidos de un club de barrio que convirtió los sueños de sus inferiores en realidad.