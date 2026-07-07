¡Al piso! La emoción de "Dibu" Martínez tras el pitazo final
Las piernas no le dieron para ir a festejar con nadie. Como en la final con Francia, se desplomó en el lugar y se desahogó después de tanto sufrimiento.
7 de Julio de 2026 16:37
Por Redacción 0223
PARA 0223
Viene siendo un Mundial muy difícil para Emiliano Martínez. El marplatense no ha tenido responsabilidad en los goles rivales, pero a Argentina le llegan poco y le convierten. Entonces, él, siempre tan autocrítico y autoexigente, se siente en deuda. Por eso, cuando finalizó el partido y se consumó el triunfo, "Dibu" se dejó caer en el lugar y mostró su emoción de un triunfo que será recordado por mucho tiempo.
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