¡Al piso! La emoción de "Dibu" Martínez tras el pitazo final

Viene siendo un Mundial muy difícil para Emiliano Martínez. El marplatense no ha tenido responsabilidad en los goles rivales, pero a Argentina le llegan poco y le convierten. Entonces, él, siempre tan autocrítico y autoexigente, se siente en deuda. Por eso, cuando finalizó el partido y se consumó el triunfo, "Dibu" se dejó caer en el lugar y mostró su emoción de un triunfo que será recordado por mucho tiempo.





