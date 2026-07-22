"Entran afiliados a morirse": la dura denuncia durante una protesta frente a Ioma

Afiliados de Ioma se manifestaron este miércoles frente a la sede de la obra social para exigir la presencia de su presidente, Homero Giles, y reclamar respuestas por los recortes en las prestaciones médicas que, según denunciaron, afectan a miles de beneficiarios.

Durante la protesta, también solicitaron el avance de la investigación por la muerte de Silvia Nancy González, ocurrida en un contexto que la familia atribuye a una presunta negligencia, deshumanización y abandono de persona.

Afiliados se manifestaron frente a la sede de la obra social.

En ese marco, Sol, hija de la mujer fallecida, cuestionó la escasa convocatoria a la movilización y sostuvo, en diálogo con 0223: "Mucha gente promete que va a venir y cuando llega el día, no viene. Es lamentable porque todos podemos padecer lo que padeció mi mamá".

Además, puso en duda la situación del convenio entre Ioma y el Sanatorio Avenida. "Parece que, por más que tenga el convenio cortado con IOMA, está atendiendo igual a los afiliados. O sea, están entrando afiliados a morirse. Así como le pasó a mi mamá, que estuvo dos días agonizando, toda ensangrentada y sin ningún tipo de contención", afirmó.

Además, pidieron celeridad en la investigación por la muerte de Silvia Nancy González.

En la misma línea, aseguró haber recibido un llamado de autoridades de la obra social tras el fallecimiento de su madre, aunque reveló que luego cesó toda comunicación. "Quisiera que las autoridades de IOMA me informen cómo cortaron el convenio, porque me llamaron por teléfono diciéndome que iban a aplicar sanciones muy graves por lo que le pasó a mi mamá, y hoy están atendiendo con total normalidad", expresó.

Según relató, el último contacto fue con Ariel Gaggero Puig. "Después cortaron todo tipo de vínculo conmigo, no se comunicaron más. Solamente les preocupaba saber dónde estaba el cuerpo de mi mamá y si yo había hecho una denuncia, nada más", denunció.

Además, pidieron celeridad en la investigación por la muerte de Silvia Nancy González.

Por otra parte, la mujer aseguró que los problemas en la cobertura se extienden a otros centros de salud. "Por lo que me enteré, el Sanatorio Avenida sigue atendiendo, pero después ningún otro lugar. La mamá de un amigo fue hace poco a la Clínica Niño y la Familia y le cobraron absolutamente todo, como si fuese un paciente particular. Así que no hay ningún lugar donde atiendan por Ioma", señaló.

Consultada sobre la ausencia del presidente de la obra social, Sol fue contundente: "No llamó por teléfono, no va ni siquiera cuando lo citan del Concejo Deliberante. No va a aparecer, está escondido".

Los recortes en las prestaciones afectan a miles de afiliados.

Los manifestantes insistieron en que continuarán con las medidas de protesta hasta obtener respuestas sobre la continuidad de las prestaciones, la situación de los convenios con clínicas y sanatorios, y el avance de la investigación por la muerte de Silvia Nancy González.