Abuela denuncia que la madre de su nieto lo maltrata: "Anda con ropa sucia, no lo baña y tiene hambre"

Una grave denuncia expuso el maltrato familiar que está impactando en Alejandro, un niño de 4 años. Su padre está preso, convive con la madre pero tiene una crianza inhumana según la abuela (madre del padre del nene): "Anda con ropa sucia, no lo baña y tiene hambre".

Andrea, la denunciante, tiene 54 años y vive en José C. Paz. Llegó a Mar del Plata para visitar a su nieto que vive en el barrio Belgrano y se topó con una realidad impactante. "Tiene la cara triste y le da de comer un vecino, que es mi ex yerno", agregó en diálogo con 0223. El temor de la abuela es que la situación traspase los límites como ocurrió en un antecedente familiar.

Según describió Andrea, la pareja de la tía de A. fue detenida 2022 por pegarle en la cabeza a su hijastra. El hecho ocurrió en el barrio José Hernández de Mar del Plata. "No quiero que mi nieto pase por lo mismo", alertó la abuela.

"Me piden plata para que el nene coma"

En su denuncia, Andrea describió los agravios verbales que recibió de su nuera. Si bien reconoce que la crianza empezó de la peor manera porque su hijo "se drogaba delante del nene", ahora "la situación es deplorable porque su madre lo tiene descuidado".

La denunciante le contó a 0223 que su nuera se pelea con los vecinos cuando le ofrecen ayuda y que le mandan mensajes por Facebook a ella misma: "Me piden plata para que el nene coma y cuando alguien quiere ayudar, insulta". Una lamentable historia que deja expuesta la violencia doméstica en la familia.