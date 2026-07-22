Giro en la investigación del crimen de Luciana Ojeda: imputaron a "El Polaco" por femicidio y huyó

La muerte de Luciana Ojeda en Nueva Córdoba mantiene consternada a la capital provincial. En las últimas horas, la investigación de la causa dio un giro significativo y ahora el caso avanza bajo la figura de femicidio.

En esa línea, el fiscal Gonzalo Berrotarán Romano imputó a la pareja de la víctima Jan Lu "El Polaco" Korzeniecki por homicidio agravado por el vínculo en contexto de violencia de género.

La Fiscalía de Instrucción de Violencia de Género y Familiar de 5° Turno de Córdoba libró una orden de captura internacional contra el hombre, de 45 años, que huyó ni bien fue anoticiado del fallecimiento de Ojeda.

Luciana tenía 36 años. Fue encontrada sin vida el miércoles 15 de julio en un departamento de la ciudad de Córdoba, ubicado sobre la calle Ituzaingó al 600. En la vivienda también estaba presente su hija de 5 años, quien quedó al cuidado de la familia materna.

Luciana Ojeda fue encontrada sin vida el miércoles 15 de julio en su departamento. Tenía 36 años.

La causa llegó a la fiscalía a partir de la denuncia de los familiares de Ojeda, quienes desde un primer momento pidieron que se investigara a Korzeniecki. Según su relato, el hombre mantenía una relación con Luciana desde hacía algunos meses y había llegado a Córdoba desde Europa 10 días antes de la muerte.

La familia de la víctima sostuvo que el hombre “era violento" y que "tenía problemas con el alcohol”. El Polaco escapó después de la muerte de Ojeda y desde entonces no se sabe nada de él.

Cabe recordar que Luciana tenía un botón antipánico por una denuncia previa contra su exmarido, quien se encuentra detenido desde hace tiempo en la cárcel de Bouwer.

La Justicia intenta ahora dar con el paradero del acusado y determinar qué ocurrió en el departamento.