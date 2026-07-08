Mató a la mujer que lo había denunciado por acosar a su hija de 7 años y se escapó con la nena

En las últimas horas, la Policía de la Provincia de Buenos Aires detuvo en el municipio de Pergamino a Sebastián Daniel Bonafe, el principal sospechoso por el femicidio de Mercedes Errapán que mantiene conmocionada a la ciudad de Junín.

Tras cometer el crimen, Bonafe habría escapado de la casa de Errapán con su ahijada de 7 años, identificada como A.G. Las autoridades activaron un alerta Sofía de manera inmediata y en la brevedad lograron encontrar a la niña a salvo.

Errapán había denunciado anteriormente a Bonafe en el marco de una causa por grooming contra A.G., su hija. El hombre había sido allanado tras ser acusado de haberle tomado fotos a la nena desnuda. Según TN, ese procedimiento arrojó resultado negativo.

Según la investigación, este mismo miércoles Bonafe se dirigio a la casa de Errapan, ubicada sobre la calle Iberlucea al 68 de Junín, la asesinó y escapó con la nena.

El cuerpo de Errapan, de 22 años, fue encontrado sin vida por su pareja, quien regresó a la casa tras finalizar su jornada laboral en la Cooperativa Municipal. La fiscal Sánchez, titular de la UFI 6, tomó intervención en la causa, recaratulada como femicidio seguido de rapto.

La Policía allanó de urgencia la casa de Bonafe en el marco del operativo cerrojo montado en las provincias de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe. Allí secuestraron una carta manuscrita que detallaba el supuesto modus operandi del hecho y hablaba de una fuga hacia Arias, en Córdoba o a Cañada Seca en Santa Fe.

Las cámaras de seguridad de la zona habían registrado que a las 7:45 Bonafe había salido en una moto Titán 150 cc azul, sin plásticos y con el tanque visible, acompañado por A.G. Desde ese momento los dos estuvieron desaparecidos.