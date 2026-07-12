Se negó a declarar el acusado de intentar matar a la ex con un machete

La mujer debió ser trasladada al Higa y el hombre fue encontrado escondido con un machete en la mano.

El sujeto de 30 años que fue a la casa de la ex pareja en el barrio Autódromo, le exigió la entrega de dinero y la atacó con un machete se negó a declarar en Tribunales y seguirá detenido en la Unidad Penal N° 44 de Batán mientras avanza la investigación.

Fuentes judiciales confirmaron a 0223 que el agresor se entrevistó con miembros de la defensa oficial y no quiso dar su versión de los hechos ante la fiscal Constanza Mandagarán, que lo imputó por el delito de femicidio en grado de tentativa.

El sujeto le habría exigido dinero y golpeado a su ex pareja.

Tal como se informó, el episodio se registró el sábado a la noche en una vivienda ubicada en inmediaciones de las calles San Francisco Javier y Vértiz, donde una mujer de 32 años denunció que su ex novio, de quien se encuentra separada hace un año, la había agredido con un machete tras pedirle dinero.

Personal del Comando de Patrullas y de la Comisaría Undécima que llegó al lugar confirmó que la víctima presentaba un sangrado en rostro y al recorrer el baldío lindero, halló al atacante agazapado y con un machete en su poder.

La mujer fue trasladada a la guardia del Hospital Interzonal General de Agudos (Higa) para recibir las primeras curaciones por parte de los profesionales y avanzó favorablemente de las heridas recibidas.