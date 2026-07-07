La crisis económica reduce la actividad en los talleres mecánicos: "El auto llega cuando ya no da para más"

La situación económica en el país ha traído en inestabilidad a diversos sectores ante la incertidumbre y la caída del consumo. Los talleres mecánicos no escapan de esa realidad y la actividad ha tenido una merma en los últimos meses.

Al respecto, Rubén de Paoli, vicepresidente de la Asociación de Talleristas Automotores de Mar del Plata (ATAM), aseguró en diálogo con Extra (102.1) que "en términos generales, la mano de obra mantiene valores similares entre la mayoría de los talleres. Sin embargo, algunos bajaron mucho los precios y eso hace que muchos clientes busquen la opción más económica".

Por este motivo, el auto llega al taller "cuando ya no da para más". No es como antes, cuando el cliente decía "te lo dejo para hacerle el servicio completo", reveló. A pesar de que esa metodología aún existe todavía existe, pero la cantidad es ínfima.

En ese sentido, "la VTV termina ayudándonos porque el vehículo no puede circular sin la verificación al día y las multas obligan a los propietarios a realizar las reparaciones necesarias. Eso genera trabajo para los talleres", afirmó.

Este panorama se repite en los talleres de chapa y pintura. Aunque "tienen la ventaja de que gran parte de las reparaciones son cubiertas por las compañías de seguros", indicó.

Desde su punto de vista, "el problema aparece con las franquicias. Muchas veces el propietario del vehículo debe afrontar un monto importante y no siempre tiene los recursos para hacerlo. Además, las aseguradoras no están pagando lo que realmente vale la mano de obra de un taller de chapa y pintura".

Como ejemplo, señaló: "supongamos una reparación importante con una franquicia de 100.000 pesos. Ese monto debe pagarlo el dueño del vehículo antes de que la aseguradora cubra el resto. Puede parecer una cifra accesible, pero cuando una persona viene soportando aumentos en los servicios, los alimentos y todos los gastos cotidianos, reunir ese dinero no resulta sencillo".

A esto se le suma el problema que sufre el taller una vez terminado el trabajo, ya que "debe esperar el pago de la compañía de seguros, que muchas veces no reconoce el valor real de la mano de obra".

"Es un reclamo que venimos realizando tanto desde la asociación como desde la federación, porque en otras provincias los valores que pagan las aseguradoras son considerablemente mejores que los que se abonan en Mar del Plata", concluyó.