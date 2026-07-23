Investigan la muerte de un enfermero en el hospital: tenía una jeringa clavada

Averiguación de causales de muerte. Esa es la lógica calificación que la fiscal Romina Díaz dispuso en el expediente que investiga el hallazgo sin vida de un enfermero de 51 años en el área shock room del Hospital Interzonal General de Agudos (Higa).

De acuerdo a los datos a los que tuvo acceso 0223, el cuerpo de la víctima –que trabajaba en el área Hemoterapia- fue hallado por una compañera en el sector del shock room. Estaba boca arriba, tenía una jeringa en el vientre y dos puntas de ampollas.

Sucedió en el Higa.

Las fuentes consultadas por este medio confirmaron que no se hallaron signos de violencia en el cuerpo ni en el área. “El lugar fue preservado para las tareas periciales que llevó adelante Policía Científca”, agregaron.

Desde la Unidad Funcional de Instrucción N°6 ordenaron la realización de actuaciones, la toma de declaración a la empleada que halló el cuerpo y la realización de autopsia por la tarde.