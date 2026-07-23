Baleó a dos hombres que entraron en su casa: lo sobreseyeron y quedó en libertad

La Justicia de Garantías dictó el sobreseimiento y la inmediata libertad de un hombre que en marzo de este año baleó a dos personas que habían ingresado a su vivienda del barrio Santa Rosa de Lima al confirmar que actuó en legítima.

El sobreseimiento de Walter Morales había sido solicitado por el abogado penalista Mauricio Varela en la causa por homicidio agravado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa por la que permanecía detenido.

El hecho ocurrió el 1 de marzo.

El hecho ocurrió la noche del 1 marzo cuando Morales efectuó al menos dos disparos que impactaron en el tórax y la cabeza de Jorge Enrique Roldán, quien sobrevivió gracias a la rápida asistencia médica.

Si bien el Ministerio Público Fiscal había solicitado elevar la causa a juicio al considerar acreditada la autoría del imputado, la Jueza de Garantías Lucrecia Bustos entendió que Morales actuó para proteger a su familia frente a la irrupción violenta de Roldán y Sebastián Pacheco quienes habían golpeado las rejas y portones, lanzaban amenazas e intentaban ingresar al domicilio donde se encontraban los padres del acusado, su hermana y varios menores de edad.

Los testimonios de vecinos que respaldaron la acción y que escucharon gritos, amenazas y golpes contra el inmueble, la declaración de allegados a Roldán sobre el consumo de alcohol en exceso antes del hecho y el propio informe médico cuando entró a la guardia del Hospital Interzonal General de Agudos (Higa) confirmaron la dinámica que presentó la defensa.

Lo dispuso la Justicia de Garant+ias.

En la resolución dictada este miércoles se acreditó una agresión ilegítima, actual y concreta contra el domicilio familiar y que Morales respondió en un contexto de peligro inminente, sin que surgieran elementos que demostraran una provocación previa de su parte. También se señaló que la investigación no logró establecer por qué Roldán y Pacheco fueron hasta la vivienda, ya que la víctima dijo no recordar lo sucedido y el acompañante no se encontraba en condiciones de declarar.

Con esos fundamentos se resolvió que la conducta de Morales estaba amparada por la causa de justificación prevista para la legítima defensa, se dictó su sobreseimiento definitivo y se ordenó su inmediata libertad.