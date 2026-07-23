La autopsia confirmó que la niña fallecida en Villa Gesell murió por una asfixia obstructiva

El hospital de Villa Gesell a donde llegó la madre con su hija de 2 años.

La investigación por la muerte de una niña de 2 años que ingresó sin vida al hospital municipal de Villa Gesell incorporó un dato clave con el resultado preliminar de la autopsia practicada este jueves en la morgue judicial de Pinamar. De acuerdo con el informe forense, la causa inmediata del fallecimiento fue un paro cardíaco, mientras que la causa mediata fue una hipoxemia, es decir, una disminución severa del oxígeno en sangre. Los especialistas concluyeron que ese cuadro se produjo como consecuencia de una asfixia obstructiva.

El estudio también estableció que se trató de una muerte de carácter no traumático, ya que no se detectaron lesiones compatibles con violencia física.

No hay entrega del cuerpo

El caso se encuentra bajo la investigación del fiscal Juan Pablo Calderón, quien tras recibir el informe preliminar dispuso que el cuerpo de la menor no sea entregado por el momento a sus familiares y ordenó que el resultado de la autopsia fuera remitido de inmediato a la sede judicial.

La medida se adoptó mientras continúan las diligencias para reconstruir las circunstancias que rodearon el fallecimiento y determinar con precisión cómo se produjo el episodio.

La declaración de la madre

La niña había sido trasladada el pasado lunes al hospital municipal por su madre, quien manifestó que la menor habría sufrido una broncoaspiración mientras se encontraba en su vivienda. Pese a las maniobras de reanimación realizadas por el personal médico, no fue posible revertir el cuadro y se constató su fallecimiento.

Desde el inicio de la causa, la Justicia dispuso una serie de medidas de prueba, entre ellas la autopsia, debido a los antecedentes judiciales de la madre. La mujer había sido investigada años atrás por la muerte de otras dos hijas en distintos episodios ocurridos en Mar del Plata, aunque en ambos casos fue absuelta por la Justicia al no acreditarse responsabilidad penal.

Si bien el resultado preliminar descarta lesiones traumáticas, la investigación continúa abierta y la fiscalía aguarda nuevas pericias y otras pruebas para establecer con certeza las circunstancias que derivaron en la muerte de la niña.