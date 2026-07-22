"Que su muerte sea la gota que rebalsó el vaso": la mamá de Anita se sumó al reclamo para transformar la ruta 88 en autovía

Juntan firmas para que se concrete el pedido de transformar la ruta 88 en autovía.

Luego del accidente que se cobró la vida de Ana Peralta Rondanina, su madre Andrea apoyó el pedido para transformar la ruta 88 en autovía y aseguró que luchará hasta que ese deseo "se concrete".

El trágico siniestro ocurrió el domingo 12 de julio sobre el kilómetro 55 de la vía que conecta a Mar del Plata y Necochea, cuando chocaron un camión con semirremolque y un auto que prestaba servicio de remís y llevaba a cuatro personas.

Producto de la colisión, murieron el remisero Santiago Irigoyen y la joven deportista de Once Unidos, mientras que el conductor del camión y las otras dos pasajeras, una mujer de 68 años y otra adolescente de 15, sufrieron heridas.

Anita Peralta jugaba en Once Unidos y viajaba constantemente a Mar del Plata.

El lamentable episodio reavivó un histórico reclamo por la construcción de la autovía, donde en los primeros siete meses del 2026 se registraron cinco víctimas fatales. A las muertes, se suman decenas de heridos en los accidentes que se repiten periódicamente.

En ese panorama, la madre de Anita expresó en un canal público de WhatsApp que peleará “para que esa autovía se concrete" y reveló que fue una promesa que le realizó a su hija "para que nadie más muera en esa ruta”.

“Hoy prefiero transformar mi dolor de madre y pensar ¿para qué? Muchas personas fallecieron en esa maldita ruta 88, pero la llegada de Ana a todas las personas me lleva a pensar que su muerte sea la gota que rebalsó el vaso”, añadió la mujer.

Durante el 2025, la ruta provincial 88, que conecta Mar del Plata con Necochea, registró al menos 14 víctimas fatales en diversos siniestros viales.

Por último, señaló que “nadie está exento de que le pase a algún familiar, amigo o conocido” porque “todo el mundo viaja a Mar del Plata por estudios, consultas médicas, deporte o por la razón que sea”.

La petición, que remarca que alrededor de 7000 vehículos circulan diariamente por esa ruta, ya superó las 20 mil firmas en la página change.org. "No podemos esperar a que ocurran más tragedias", sostienen en el pedido.