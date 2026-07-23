Empleados de Comercio acordó una suba del 5,7% y el cobro de un bono extra de $50.000

El acuerdo establece que el aumento se abonará en tres tramos consecutivos del 1,9%.

Los empleados de Comercio tendrán un incremento salarial durante el tercer trimestre del año. La Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (Faecys) acordó con la Cámara Argentina de Comercio (CAC), la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came) y la Unión de Entidades Comerciales (Udeca) una actualización paritaria del 5,7%, que regirá entre julio y septiembre del 2026.

El acuerdo establece que el aumento se abonará en tres tramos consecutivos del 1,9%, correspondientes a los salarios de julio, agosto y septiembre. Además, contempla el pago de un bono extraordinario de $50.000, que será liquidado en dos cuotas de $25.000 junto con los haberes de julio y de agosto.

Desde el sindicato informaron además que continuará vigente la suma fija de $120.000 de la negociación anterior, durante todo el período que abarca este nuevo acuerdo.

El convenio tiene vigencia desde el 1° de julio del 2026 y las partes se comprometieron a volver a reunirse en octubre para evaluar la evolución de las principales variables económicas y analizar la necesidad de una nueva actualización salarial.

Cómo quedaron los salarios básicos

Con la aplicación del primer aumento del 1,9% correspondiente a julio, los salarios básicos de jornada completa quedaron establecidos de la siguiente manera:

Maestranza : desde $1.257.023 (Categoría A) hasta $1.271.751 (Categoría C).

: desde $1.257.023 (Categoría A) hasta $1.271.751 (Categoría C). Administrativos : entre $1.269.299 (Categoría A) y $1.324.134 (Categoría F).

: entre $1.269.299 (Categoría A) y $1.324.134 (Categoría F). Cajeros : desde $1.273.389 hasta $1.286.486, según la categoría.

: desde $1.273.389 hasta $1.286.486, según la categoría. Vendedores : entre $1.273.389 (Categoría A) y $1.324.134 (Categoría D).

Desde Faecys aclararon que estos importes corresponden a los salarios básicos de convenio para jornada completa, por lo que el ingreso final de cada trabajador puede ser superior al sumar conceptos como antigüedad, presentismo, manejo de caja, comisiones, horas extras y otros adicionales previstos en el convenio colectivo.