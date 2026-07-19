Un hombre de 67 años murió de un paro cardíaco durante la final del mundo

Un hombre de 67 años murió este domingo tras sufrir un paro cardiorrespiratorio mientras se disputaba la final del Mundial entre Argentina y España. El episodio fue uno de los tres eventos cardiovasculares que atendió el Sistema de Atención Médica de Emergencias (Same) durante el encuentro.

De acuerdo con el registro oficial del Same, el llamado de emergencia se recibió a las 18:40 desde un domicilio ubicado en la intersección de las calles Sarandí y Adolfo Alsina, en el barrio porteño de Monserrat. Al momento de la llegada del personal médico, otras personas ya le practicaban maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP).

Otros dos sujetos fueron asistidos y remitidos a diferentes hospitales.

Los profesionales de la salud continuaron con los intentos por reanimarlo, pero no lograron revertir el cuadro y finalmente constataron el fallecimiento del paciente.

El informe, elaborado hasta las 20:08 de este domingo, detalla que durante la final del mundo fueron asistidos tres hombres mayores de edad por eventos cardiovasculares. Uno de ellos falleció y los otros dos fueron trasladados a hospitales porteños.

El primero de los casos ocurrió a las 17:39, cuando un hombre de 88 años fue asistido por un paro cardiorrespiratorio. Según el Same, su hija informó que el paciente presentaba dificultades para respirar y se encontraba en paro. Luego de las maniobras de RCP, fue trasladado al Hospital Durand.

El segundo episodio se registró a las 18:22. En esa oportunidad, un hombre de 72 años presentó dificultad respiratoria y dolor precordial de inicio repentino. Tras ser asistido, fue derivado al Hospital Álvarez.