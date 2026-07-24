Un pueblo de Buenos Aires celebra 157 años con asado gratis, música en vivo y actividades para toda la familia

General Alvear, un pintoresco pueblo de la provincia de Buenos Aires, se prepara para conmemorar sus 157 años con un festival de tres días que promete atraer a vecinos y turistas con una propuesta cultural y gastronómica completamente gratuita.

Del 24 al 26 de julio, el predio del ferrocarril será el epicentro de una celebración que incluye un fogón criollo y la tradicional preparación de 10 vaquillonas a la reja, cocinadas lentamente al fuego, para compartir entre todos los asistentes sin costo alguno.

La programación contempla una variedad de actividades, entre ellas shows de música en vivo, desfiles de ropa gaucha, talleres y danzas tradicionales que rescatan la identidad cultural de la región. Además, más de 150 artesanos locales expondrán sus productos en una feria, complementada por food trucks y un parque de diversiones pensado para todas las edades.

General Alvear celebra su 157° aniversario este domingo 26 de julio

El domingo 26 será el día más esperado, con el gran asado gratuito y el cierre musical a cargo de la reconocida banda Amar Azul, que promete una jornada festiva y llena de ritmo.

Las celebraciones continuarán el 2 de agosto con una jineteada organizada por la Agrupación Gauchos Peregrinos. Esta jornada ofrecerá actividades tradicionales como la pialada de terneros en grupos de cuatro, una procesión por el campo de doma con izamiento de la bandera, monta de ovejas para niños, además de un almuerzo criollo y una sobremesa folklórica para cerrar el evento.

Al mediodía habrá asado gratis para todo el mundo.

Detalle de la programación:

Viernes 24 de julio: Noche de Fogón con diversas actividades culturales y recreativas para dar inicio a la fiesta.

Sábado 25 de julio: A partir de las 13:30 horas, se realizará el Desfile Cívico-Militar, seguido de presentaciones en el escenario principal con artistas locales e invitados especiales.

Domingo 26 de julio: Desde las 11:00 horas, comenzará el tradicional Fuego para Vaquillonas, acompañado de espectáculos musicales y el esperado asado comunitario.