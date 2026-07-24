Viajó con sus hijos para descansar y su ex la golpeó hasta dejarla inconsciente: el brutal ataque que sufrió una marplatense de vacaciones

Lo que debía ser una escapada para disfrutar unos días de descanso con sus hijos terminó en una violenta escena de agresión. Una mujer oriunda de Mar del Plata fue brutalmente golpeada por su expareja mientras vacacionaba en Las Termas de Río Hondo, en la provincia de Santiago del Estero. La intervención de un efectivo de la Policía Federal que pasaba por el lugar evitó que el ataque tuviera consecuencias aún más graves.

Según replicó El Liberal, el hecho ocurrió durante la madrugada del miércoles, alrededor de la 1.30, en una vivienda ubicada sobre Ejército del Norte al 400, donde la víctima, de 46 años, se alojaba junto a sus hijos.

De acuerdo a la información brindada por fuentes policiales, un efectivo de la Policía Federal caminaba hacia su domicilio cuando un transeúnte le advirtió que una mujer estaba siendo agredida. El agente acudió de inmediato al lugar, logró reducir al atacante y dio aviso a la Policía de Santiago del Estero.

El agresor desmayó a la víctima de un golpe.

Cuando arribó personal de la Comisaría de la Mujer y la Familia, la víctima relató que había llegado a la ciudad termal el 21 de julio para pasar unos días de vacaciones con sus hijos.

Según su testimonio, mientras descansaba en la casa que alquilaba escuchó gritos provenientes del exterior. Al salir encontró a su hijo mayor discutiendo con su expareja, Walter Jesús Sarmiento, de 40 años.

La mujer intentó intervenir y le pidió al hombre que se retirara del lugar. Sin embargo, la reacción fue inmediata y violenta: el agresor le propinó un fuerte golpe de puño en la cabeza que la dejó inconsciente.

La aberrante agresión sucedió en Termas de Río Hondo.

Al recobrar el conocimiento, advirtió que Sarmiento continuaba golpeando a su hijo, por lo que comenzó a pedir ayuda. Fue entonces cuando intervino el efectivo de la Policía Federal, quien consiguió inmovilizar al agresor hasta la llegada de los uniformados locales.

Por disposición de la fiscal Daina Pérez Vincens, el acusado quedó aprehendido. Además, se ordenó la realización de exámenes médicos a las víctimas y la recepción de la denuncia penal para avanzar con la investigación del violento episodio.