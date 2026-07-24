Elena Gómez, periodista y locutora de 73 años, falleció tras un grave accidente ocurrido en el acceso Illia de la Ruta Nacional 3, en Coronel Dorrego, provincia de Buenos Aires.

La comunicadora conducía un Ford Ka cuando intentó girar para ingresar a la dársena de acceso. Por razones que aún se investigan, un camión con acoplado embistió su vehículo, provocando que el auto volcara sobre la banquina. Gómez sufrió heridas de extrema gravedad que le causaron la muerte en el lugar, mientras que el conductor del camión resultó ileso.

Luego de realizar las pericias correspondientes, la Policía Científica normalizó el tránsito en la Ruta Nacional 3. La investigación quedó a cargo de la Estación de Policía Comunal de Coronel Dorrego, con la intervención de la Ayudantía Fiscal local, bajo la carátula de homicidio culposo.

El fallecimiento de Elena Gómez causó una profunda conmoción en la comunidad local, donde era una figura muy respetada por su amplia trayectoria en los medios. Desde LU 26 La Dorrego, emisora donde comenzó a trabajar a fines de los años 70, la despidieron destacando su estilo frontal y auténtico, que la hizo una voz emblemática para varias generaciones.

Con el tiempo, Gómez fundó su propia emisora FM, desde la cual continuó su labor periodística y fortaleció su vínculo con la sociedad de Coronel Dorrego. También tuvo una breve participación en la política local.