Asaltó a un remisero, le hizo desbloquear el celular e hizo varias compras

Un joven que a fines de junio tomó un remís en el centro y al llegar a un descampado en Batán le robó la recaudación y el celular con el que hizo compras en un par de locales seguirá alojado en el complejo penitenciario de Batán tras la decisión de la Justicia de Garantías de convertir la detención en prisión preventiva.

Según la investigación que hizo el fiscal Carlos Russo, la noche del 27 de junio pasado Sebastián Sotelo y una mujer abordaron un remís en la esquina de La Rioja y Rivadavia con destino a la ciudad de Batán: ella bajó en la ruta 88 y calle 126 mientas que el rodado finalizó el viaje en un descampado en la calle Salvador Allende.

La resolución se tomó en las últimas horas.

Allí el sujeto de 20 años apoyó un cuchillo en el cuello del conductor, le sacó la billetera con 25 mil pesos y un celular Motorola E22 que exigió desbloquear antes de bajar del rodado y de escapar a pie con destino desconocido.

Inmediatamente después, Sotelo se reunió con la pareja y fueron a un local gastronómico y un autoservicio donde hicieron gastos y compras a través de la plataforma Mercado Pago con la que también hicieron una transferencia.

El análisis de cámaras de seguridad, el reconocimiento positivo, el análisis fotográfico y el resto de la prueba permitieron establecer la responsabilidad del imputado que fue detenido y alojado en el complejo penitenciario de Batán por los delitos de robo agravado por el uso de arma blanca y dos hechos de defraudación informática mediante el uso de clave ajena.

Hicieron compras y transferencias.

El titular de la Unidad Funcional de Instrucción N°7 solicitó la prisión preventiva a partir de la magnitud de la pena en expectativa y que si estuviera en libertad “el encausado intentará influir sobre los testigos y víctima, surgiendo de la atenta lectura de las actuaciones que los vecinos no quieren verse involucrados ni aportar información por resultar una persona conflictiva, en consecuencia, entiendo que en libertad intentará entorpecer el desarrollo de la investigación”.

En sintonía con ese pedido, la Jueza de Garantías Lucrecia Bustos convirtió en prisión preventiva la detención impuesta a Sebastián Sotelo y ordenó que de manera preventiva siga alojado en la Unidad Penal N°44 de Batán y no en la Unidad Penal N°15 como solicitó la defensa pública por posibles inconvenientes en ese traslado.