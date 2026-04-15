Pareja robó un remís y lo usaron para sustraer una camioneta

Un hombre de 37 años y una mujer de 23 que asaltaron a un remisero, escaparon con el rodado y lo abandonaron tras sustraer una camioneta fueron aprehendidos por personal policial y quedaron alojados en el complejo penitenciario de Batán.

La pareja fue aprehendida.

Todo comenzó con un llamado al 911 que denunció el robo de un Chevrolet Onix que era empleado como remís en inmediaciones de la avenida Colón y México. “La pareja también escapó con los celulares del conductor y otras pertenencias”, informaron autoridades policiales.

Minutos después, en la zona de Guanahani entre República de Cuba y Ratery abandonaron el rodado y le robaron la camioneta VW Amarok tras amenazar al conductor con un arma de fuego.

Réplica secuestrada.

A partir de un operativo cerrojo y persecución, los imputados fueron interceptados en Gutemberg al 6600, donde colisionaron contra una vivienda sin registrar lesionados, procediéndose a su inmediata aprehensión. En el lugar, el masculino descartó una réplica de arma de fuego tipo nueve milímetros que fue secuestrada junto con los vehículos y teléfonos sustraídos.

La fiscal de Flagrancia Ana María Caro dispuso la formación de causa por robo agravado y el alojamiento del hombre en la Unidad Penal N°44 de Batán y de la mujer en la Unidad Penal N°50.