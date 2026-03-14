Brutal accidente de moto en ruta 11: dos muertos confirmados

El personal médico de SAME acaba de confirmar el fallecimiento de dos víctimas de un accidente de tránsito en la ruta 11, en la zona norte de la ciudad de Mar del Plata. El siniestro se registró a la altura del kilómetro 503, frente al predio del GADA 601, alrededor de las 14 horas.

Según trascendió, un hombre y una mujer circulaban en moto en sentido Santa Clara del Mar y derraparon por motivos que aún son materia de investigación. Como consecuencia, impactaron contra un poste de luz del cantero y ambos perdieron la vida.

Al lugar acudió rápidamente una ambulancia del partido de Mar Chiquita y personal policial de la Comisaría 15ª. Se confirmó que el hombre murió al momento del impacto y que la mujer, falleció minutos después, mientras era asistida por personal médico.

Los agentes policiales esperan a los peritos de la Policía Científica y de la Morgue Judicial para levantar el operativo, trasladar los cuerpos y reanudar la libre circulación de vehículos en la ruta.