"Merece que encontremos su cuerpo para despedirlo": el desgarrador pedido de la esposa del marinero desaparecido

Juan Carlos Gutiérrez se había despedido el 19 de mayo de su familia y partió desde la ciudad de Empedrado, al noroeste de la provincia de Corrientes, hacia Mar del Plata para embarcar. En ese entonces el barco se encontraba en el dique por arreglos de la cubierta. Con su basta experiencia de 20 años en la pesca fue convocado para poner en condiciones el pesquero congelador Luca Mario, perteneciente al Grupo Solimeno, antes de zarpar.

Juan Carlos Gutiérrez se había despedido el 19 de mayo de su familia.

El pronóstico del tiempo había anunciado una jornada mayormente nublada con ráfagas de 30 kilómetros por hora que agitarían las olas. Para los días siguientes el panorama se recrudecía con la llegada de un frente frío del sector sur.

A pesar de la situación, el capitán decidió zarpar. El 30 de junio Prefectura Naval Argentina recibió un aviso sobre un tripulante que había caído al mar a 145 millas náuticas (268 kilómetros) de Puerto Deseado, provincia de Santa Cruz.

El barco se encontraba en el dique por arreglos de la cubierta.

"Era un ser maravilloso: bueno, dulce, cariñoso y respetuoso. Un hombre excepcional; la verdad, no hay palabras para describirlo. Todas las personas que lo conocen saben la clase de persona que era. Un padre que amaba profundamente a sus hijos y lo único que siempre quería era regresar a su casa, con su familia", señaló con mucha angustia María Luisa, esposa del marinero, en diálogo con 0223.

En el momento de su desaparición Juan Carlos estaba con botas de agua, overol, abrigo, su casco de seguridad y un chaleco salvavidas. La noticia llegó a los medios antes de que la empresa se comunicara con la familia.

Gutierrez había caído al mar a 145 millas náuticas (268 kilómetros) de Puerto Deseado, provincia de Santa Cruz.

"Hoy siento que lo dejaron como un trapo viejo, abandonado en medio del océano. Nadie lo busca. Vine con la esperanza de volver con él, aunque fuera para traer su cuerpo, pero hoy me voy sin nada", reveló.

En ese sentido, detalló: "Estoy desesperada, esperaba el momento de regresar a casa para tenerlo entre mis brazos y estar juntos otra vez. Estoy destrozada".

Gutiérrez solía despedirse de su familia dos días antes, pero al necesitar reparaciones la nave, su vocación pudo más y se fue a mediados de mayo: "Él sabía perfectamente lo que hacía. Trabajó toda su vida en el mar; tenía 20 años de experiencia y conocía su labor. No era una persona inexperta ni alguien que actuara sin saber", indicó.

Prefectura Naval Argentina cesó la búsqueda.

Después de una semana de operativos de la Prefectura que movilizó cinco buques y un avión sobre un área superior a los 17.000 km², decidieron cesar la búsqueda que no tuvo resultados positivos.

"Siento que el domingo ya ni siquiera lo buscaron. Él merece respeto. Por lo menos merece que encontremos su cuerpo para poder despedirlo como corresponde", remarcó.

Con mucho dolor, manifestó que no acepta que sus restos no vuelvan. "No lo entiendo. Él lo único que quería era regresar a casa. Yo le pedí que no fuera, que si ya había cumplido con la guardia volviera, pero me respondió que tenía que hacerlo".

Mientras la búsqueda quedó oficialmente suspendida, para la familia de Juan Carlos Gutiérrez la espera continúa. Sin respuestas y sin un cuerpo para despedir, sus seres queridos insisten en que no dejarán de reclamar que se retomen los esfuerzos para encontrarlo. "Él solo quería volver a casa", repite María Luisa, aferrada a la esperanza de poder darle el último adiós al hombre con el que compartió su vida.