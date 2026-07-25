Juan Manuel Reverter, un argentino de 38 años, fue detenido en el estado de Oregón, Estados Unidos, acusado de ser el principal sospechoso del femicidio de la modelo Agostina Jalabert. Nacido el 29 de junio de 1988 en Viedma, provincia de Río Negro, Reverter había estado prófugo durante más de tres años tras la muerte de su expareja en México.

Antes de su traslado al exterior, Reverter residía en La Plata, donde desarrolló su carrera profesional en el sector tecnológico, trabajando para diversas empresas de servicios relacionados. Su situación legal se complicó luego del crimen de Jalabert, que originó una orden de captura internacional con alerta roja de Interpol.

La pareja residía en México.

La relación entre Reverter y Agostina, oriunda de Carmen de Patagones, comenzó durante el aislamiento por la pandemia de coronavirus y estuvo marcada por episodios conflictivos y separaciones intermitentes. A pesar de estas dificultades, la pareja decidió retomar su vínculo a fines de 2022, momento en el que Reverter se trasladó a México para convivir con la modelo en un departamento del complejo Paseo del Real, en Playa del Carmen.

Agostina, de 31 años, se encontraba en México con la intención de avanzar en su carrera como modelo. Fue allí donde, meses después, se produjo el desenlace trágico. Su cuerpo fue encontrado el 18 de febrero de 2023 por su hermana Candela, quien compartía el domicilio con la pareja.

El argentino fue detenido en Oregon por la muerte de su expareja.

Inicialmente, las autoridades mexicanas barajaron la hipótesis de suicidio, pero la familia de la víctima denunció irregularidades en la investigación. Posteriores pericias y testimonios llevaron a que la causa fuera reclasificada como femicidio, atribuyendo a Reverter la responsabilidad directa del crimen.

El expediente judicial detalla que el acusado agredió a Agostina y aplicó presión en su cuello hasta provocarle la muerte. Además, se indica que intentó simular un suicidio utilizando un cinturón para escenificar la escena antes de escapar.

Vecinos del complejo en Playa del Carmen relataron haber escuchado disturbios y gritos durante la madrugada del hecho, lo que motivó dos intervenciones policiales en el lugar.

La familia de Agostina Jalabert había pedido investigar a Reverter.

La captura de Reverter se llevó a cabo en el condado de Deschutes, Oregón, gracias a un operativo conjunto que involucró al Servicio de Alguaciles de Estados Unidos, Interpol Washington, el Departamento de Seguridad Nacional y la Patrulla Fronteriza.

Tras su detención, se difundió la primera imagen del argentino bajo custodia en territorio estadounidense. Actualmente, permanece detenido a la espera de que se inicien los trámites para su extradición a México, donde enfrentará el proceso judicial por el femicidio de Agostina Jalabert.