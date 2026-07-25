El invierno da un respiro: se viene un domingo con algo de sol en Mar del Plata

El próximo domingo, los marplatenses y todos los visitantes que han llegado a la ciudad en el marco de las vacaciones de invierno, podrán disfrutar de planes al aire llibre. Según el pronóstico del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) no se esperan lluvias en ningún momento del día.

Según la entidad, la jornada tendrá un tiempo estable, con cielos entre parcialmente y mayormente nublados, temperaturas frescas y sin chances de precipitaciones.

La tarde será el momento más agradable del día, donde podrían alcanzarse los 16°C.

La mañana arrancará con ambiente frío y con una mínima de 8 grados. El viento del noroeste soplará con intensidad durante la madrugada, con ráfagas que podrían alcanzar los 50 kilómetros por hora, pero con el avance del día la velocidad disminuirá y los vientos rotarán al sudoeste.

El pronóstico del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para el partido de General Pueyrredon.

La tarde será el momento más agradable del día, donde podría alcanzarse la máxima temperatura, de 16 grados. El cielo se mantendrá parcialmente nublado, pero es probable que haya algunos momentos de sol.

Hacia la noche volverá a refrescar, con una temperatura cercana a los 6°C y vientos leves del noreste. En síntesis, la recomendación es disfrutar de las actividades al actividades al aire libre, pero siempre con abrigo.