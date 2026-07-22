Antes de las lluvias, nubes y neblina en Mar del Plata: el pronóstico para este jueves

También esperan neblina tanto a la madrugada como a la mañana en Mar del Plata.

Luego de un miércoles fresco y sin sol en Mar del Plata, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó un jueves nublado y con un inicio atravesado por la baja visibilidad.

En principio, para el cierre del día está previsto viento norte de entre 13 y 22 kilómetros por hora (km/h), cielo mayormente nublado y que la temperatura descienda hasta los 6°.

Anunciaron lluvias aisladas desde la mañana hasta la noche del viernes en Mar del Plata.

En cuanto al jueves, el organismo anunció una máxima de 12° y una mínima de 4°, y una jornada que comenzará con neblina y viento intenso (23-31 km/h) proveniente de la misma dirección.

Con respecto a su continuidad, el cielo se mantendrá mayormente cubierto y aunque el viento desacelerará a la tarde, volverá a soplar con más fuerza por la noche, siempre desde el norte.

El termómetro, que llegará a las 12° en la tarde, descenderá tan solo a 10° en el fin de la jornada, y registrará una temperatura similar el viernes, para el que pronostican lluvias aisladas de inicio a fin.