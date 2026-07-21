Leve ascenso de la temperatura en Mar del Plata: cómo estará el tiempo este miércoles
No anuncian lluvias, pero sí será una jornada nubosa en la ciudad, de acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
Por Redacción 0223
PARA 0223
Después de una jornada de sol más agradable que las anteriores en Mar del Plata, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó un miércoles con un leve repunte de la temperatura y cielo mayormente nublado.
En principio, el martes cerrará con 8°, cielo cubierto en su totalidad al igual que las proyecciones para mañana y viento de entre 13 y 22 kilómetros por hora (km/h) desde el sudeste.
Respecto del miércoles, el organismo anunció una máxima de 12° y una mínima de 4°, y un día que iniciará fresco, con 5° en el termómetro, aunque el viento será suave (7-12 km/h), también proveniente del sudeste.
Las únicas variaciones en cuestiones climáticas pasarán por el viento, que a la tarde rotará al noreste y será más intenso (13-22 km/h), y a la noche volverá a soplar del sudeste a una velocidad de entre 7 y 12 km/h.
A la noche la temperatura caerá hasta los 4° y el cielo nublado se mantendrá, del mismo modo que a lo largo de todo el miércoles.
Por su lado, el SMN adelantó un jueves, viernes y sábado con máximas de entre 12° y 13°, mientras que para el domingo prevé un marcado ascenso de la temperatura, con una máxima de 18°.
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