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¿Cuándo llegan las lluvias?: así estará el clima este sábado en Mar del Plata

Con una mañana cubierta de niebla, el Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada con lluvias y bajas temperaturas.

La mínima será de 7 grados y para la tarde las rafagas de viento llegarán a 60 km/h

25 de Julio de 2026 08:09

Por Redacción 0223

PARA 0223

La mañana comenzó con la ciudad cubierta de niebla y una temperatura de 7 grados, según el Servicio Meteorológico Nacional. Para este sábado, el pronóstico anticipa una jornada invernal, marcada por lluvias y bajas temperaturas.







Con una mínima de 7 grados y una máxima de 14, la mañana estará marcada por la niebla, mientras que por la tarde comenzarán las lluvias aisladas, que se extenderán durante el resto de la jornada y llegarán hasta la noche.

Durante las primeras horas, el viento no soplará con fuerza y se mantendrá en velocidades de hasta 22 km/h. Sin embargo, por la tarde se levantarán ráfagas del sector noroeste que alcanzarán los 50 km/h y llegarán a los 60 km/h hacia el final del día.



Para el domingo, la temperatura mínima descenderá un grado y se ubicará en 6, mientras que la máxima alcanzará los 16. Pese a eso, la jornada se presenta más favorable para disfrutar de las vacaciones de invierno, con cielo parcialmente nublado y sin probabilidad de lluvias.

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