¿Cuándo llegan las lluvias?: así estará el clima este sábado en Mar del Plata

La mínima será de 7 grados y para la tarde las rafagas de viento llegarán a 60 km/h

La mañana comenzó con la ciudad cubierta de niebla y una temperatura de 7 grados, según el Servicio Meteorológico Nacional. Para este sábado, el pronóstico anticipa una jornada invernal, marcada por lluvias y bajas temperaturas.





7 grados y una máxima de 14

niebla

lluvias aisladas

Con una mínima de, la mañana estará marcada por la, mientras que por la tarde comenzarán las, que se extenderán durante el resto de la jornada y llegarán hasta la noche.

Durante las primeras horas, el viento no soplará con fuerza y se mantendrá en velocidades de hasta 22 km/h. Sin embargo, por la tarde se levantarán ráfagas del sector noroeste que alcanzarán los 50 km/h y llegarán a los 60 km/h hacia el final del día.





Para el domingo, la temperatura mínima descenderá un grado y se ubicará en 6, mientras que la máxima alcanzará los 16. Pese a eso, la jornada se presenta más favorable para disfrutar de las vacaciones de invierno, con cielo parcialmente nublado y sin probabilidad de lluvias.