¿Cuándo llegan las lluvias?: así estará el clima este sábado en Mar del Plata
Con una mañana cubierta de niebla, el Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada con lluvias y bajas temperaturas.
Por Redacción 0223
PARA 0223
La mañana comenzó con la ciudad cubierta de niebla y una temperatura de 7 grados, según el Servicio Meteorológico Nacional. Para este sábado, el pronóstico anticipa una jornada invernal, marcada por lluvias y bajas temperaturas.
Con una mínima de 7 grados y una máxima de 14, la mañana estará marcada por la niebla, mientras que por la tarde comenzarán las lluvias aisladas, que se extenderán durante el resto de la jornada y llegarán hasta la noche.
Durante las primeras horas, el viento no soplará con fuerza y se mantendrá en velocidades de hasta 22 km/h. Sin embargo, por la tarde se levantarán ráfagas del sector noroeste que alcanzarán los 50 km/h y llegarán a los 60 km/h hacia el final del día.
Para el domingo, la temperatura mínima descenderá un grado y se ubicará en 6, mientras que la máxima alcanzará los 16. Pese a eso, la jornada se presenta más favorable para disfrutar de las vacaciones de invierno, con cielo parcialmente nublado y sin probabilidad de lluvias.
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