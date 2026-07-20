Sigue el frío y se suman las lluvias: el pronóstico de este martes en Mar del Plata
Se viene una nueva jornada con baja temperatura y anuncian precipitaciones en las primeras horas.
Por Redacción 0223
PARA 0223
Luego de una jornada atravesada por las nubes y las bajas temperaturas en Mar del Plata, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó apenas un grado más y un inicio de martes con lluvias aisladas.
En principio, el doloroso y dificultoso principio de semana se despedirá con 8°, viento suave del noreste (7-12 km/h) y cielo nublado durante la noche.
En tanto al martes, se prevé que el termómetro caiga hasta los 6° por la mañana, en la que además se esperan precipitaciones y fuertes vientos de entre 23 y 31 km/h desde el sudeste.
Sin embargo, no habrá nuevas lluvias, el cielo estará mayormente cubierto y el viento soplará con menor fuerza por la tarde y la noche, a una velocidad de entre 13 y 22 km/h de la misma dirección, conforme al organismo.
Por su lado, el SMN adelantó una máxima de 11° para la jornada, y un mínimo repunte el miércoles, en el que la temperatura alcanzará los 12°.
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