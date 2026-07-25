Préstamos de $20 millones: cómo acceder, cuáles son los requisitos y qué tasas se pagan en julio

Acceder a préstamos de $20 millones se convirtió en una alternativa consultada durante julio para financiar proyectos personales o consolidar deudas en el país. El proceso sobre cómo pedirlo varía según la entidad bancaria elegida, ya que las exigencias crediticias cambian de forma sustancial en cada institución. Respecto a cuáles son las tasas de interés, los costos financieros muestran una brecha notoria entre la banca pública y las entidades privadas.

Cuáles son los bancos que ofrecen préstamos personales en julio

En la banca oficial, la opción del Banco Nación permite solicitar hasta 100 millones de pesos a devolver en cuotas mensuales. Para un monto de 20 millones de pesos la entidad exige cobro de haberes previo, no superar la edad jubilatoria al finalizar el plazo fijado y "autorizar el débito automático de las cuotas" directamente de la cuenta bancaria. Esta alternativa presenta una Tasa Nominal Anual del 56% y un Costo Financiero Total efectivo anual del 93,32%.

Las tasas suelen ser fijas con el correr del tiempo.

Por el lado de la banca privada, BBVA otorga créditos personales por un máximo de hasta 40 millones de pesos para sus usuarios. Entre sus requisitos principales figuran tener entre 18 y 74 años de edad, contar con antigüedad laboral mínima de tres meses y acreditar "ingresos mínimos de $308.200" en el caso de los clientes que perciben su sueldo allí. En este banco la Tasa Nominal Anual asciende al 129% con una Tasa Efectiva del 240,51%.

A su vez, Banco Galicia dispone de una línea de financiamiento personal que alcanza un tope de 30,4 millones de pesos a devolver en hasta 72 meses con cuotas fijas. Los requisitos exigen tener entre 18 y 80 años, contar con el Token habilitado y registrar ingresos desde $310.000. Para el segmento Éminent la TNA parte del 79%, mientras que desde la entidad aclararon que "la tasa definitiva se informa antes de confirmar la operación" tras la evaluación del perfil.

Muchos de los bancos exigen tener la cuenta sueldo en la entidad.

La variabilidad en las condiciones hace indispensable comparar el Costo Financiero Total antes de firmar cualquier solicitud de dinero. Las personas interesadas deben evaluar tanto el impacto de las cuotas sobre sus ingresos mensuales como los plazos de cancelación ofrecidos por cada plataforma. La gestión de estos fondos se puede iniciar a través de los canales digitales de cada banco o de forma presencial. El análisis crediticio determinará la aprobación final del monto solicitado.