Anunciaron créditos y ayudas de hasta $100 millones para quienes sufrieron el temporal en la Costa Atlántica

Los dos principales bancos estatales comunicaron planes de asistencia para las personas y empresas que sufrieron el temporal en Mar del Plata y la zona. En el caso de Provincia, recordando la línea Afectados Fenómenos Naturales que ya estaba abierta y por parte de Nación, con financiamientos especiales para sociedades y personas con distintas bonificaciones y períodos de gracia para capear la tormenta y sus consecuencias.

En conferencia de prensa, Carlos Bianco (Ministro de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires) dijo: "Por suerte, las consecuencias tuvieron que ver con cuestiones materiales: no hemos tenido heridos graves ni pérdidas humanas. En distintas localidades hay roturas de infraestructura, escuelas, muelles, balnearios y calles. Inclusive, algunas rutas estuvieron cerradas por la gran cantidad de agua".

Foto del archivo de 0223.

Además, agregó: "Los ministros ya están trabajando con los intendentes de los lugares más afectados para recuperar esa infraestructura. Y para las personas individuales que tuvieron daños, volvimos a poner en valor una línea que tiene el Banco Provincia. No es que la estemos lanzando para esta estrategia en particular, sino que es una línea permanente para afectados por fenómenos naturales. Es una línea para reparación de daños materiales sufridos por fenómenos naturales, tanto para inmuebles como para vehículos no cubiertos por el seguro”.

El préstamo del Banco Provincia es de hasta $10.000.000, por damnificado o por inmueble. En el último caso, solo aplica cuando haya dos beneficiarios para un mismo inmueble. Se devuelve en 48 meses y la tasa de interés: TNAV Fija del 48%.

Enormes olas en Mar del Plata. Foto 0223.

Por su parte, el Banco Nación lanzó especialmente una línea de créditos por la ciclogénesis y daños del temporal. "Ante las graves consecuencias económicas registradas los días 8 y 9 de este mes, se dispuso un conjunto de medidas de asistencia financiera destinadas a acompañar a MiPyMEs y personas humanas afectadas por esta situación", anunció la entidad.

En el caso de las empresas Pymes, los préstamos serán de hasta $100.000.000 ($50.000.000 para capital de trabajo). La tasa de interés es según el caso, variando entre un 33 y 52%, con una bonificación del 2% para los primeros 24 meses. Para el capital de trabajo, el préstamo es de 36 meses. Para inversiones de hasta 60 meses.

En cuanto a las personas humanas, el financiamiento incluye prórroga extraordinaria de 90 días para el pago de compromisos ya contraídos con el Banco y período de gracia de 90 días para el pago de la primera cuota en nuevos créditos personales. Adicionalmente, se incorpora una bonificación de 6 puntos porcentuales anuales para nuevas operaciones en las líneas de crédito de cartera haberes, previsional y abierta.