Solo con WhatsApp: cómo pedir préstamos hoy mismo y recibir el dinero en horas

El Banco Provincia revolucionó el mercado financiero al habilitar la solicitud de préstamos personales directamente a través de WhatsApp. Mediante su chatbot oficial llamado PIA, los usuarios pueden consultar, simular y contratar créditos sin necesidad de pisar una sucursal bancaria. El sistema utiliza validación biométrica para garantizar que la operación sea completamente segura y personal, protegiendo los datos del cliente en todo momento. Esta herramienta digital busca simplificar la experiencia del usuario centralizando la gestión en la aplicación de mensajería más utilizada.

El proceso se resume en diez pasos simples que comienzan con un mensaje al número oficial de la entidad bonaerense. Tras identificar al solicitante con su DNI, el chat informa automáticamente si existe una oferta disponible y el monto máximo permitido según su perfil crediticio. Los clientes tienen la libertad de personalizar el crédito, eligiendo la cantidad de cuotas y el capital a recibir antes de la confirmación final. Una vez aceptados los términos y condiciones, el contrato se envía por correo electrónico y el dinero queda disponible.

El monto máximo depende del perfil crediticio.

A quién está dirigido el servicio en la primera etapa

En esta primera etapa de lanzamiento, el servicio está dirigido de forma exclusiva a los trabajadores del sector público que perciben sus haberes en el banco. La entidad informó que la tasa de interés y el costo financiero total son los mismos que se ofrecen en los canales tradicionales o en Cuenta DNI. Esta paridad garantiza que la comodidad de WhatsApp no implique un costo extra para el bolsillo del trabajador. Se espera que, tras este período inicial, el acceso se amplíe paulatinamente al resto de los clientes y segmentos comerciales, como trabajadoras de casas particulares.

La nueva modalidad digital ya muestra resultados impactantes, sumándose al éxito de los préstamos gestionados por la billetera virtual de la provincia. Con esta opción, el banco elimina la navegación compleja por plataformas web y la burocracia de los trámites presenciales de antaño. Ahora, desde la comodidad del hogar y con solo unos clics en el celular, es posible resolver una urgencia financiera en minutos. La innovación tecnológica se pone así al servicio de la agilidad, marcando un nuevo estándar en la banca pública argentina.