Alivio para el bolsillo: lanzan préstamos para refinanciar deudas que se pueden pagar hasta en 120 meses

La propuesta está dirigida a clientes con atrasos en créditos o tarjeta.

Una nueva línea de préstamos para refinanciar deudas permite unificar obligaciones financieras y pagarlas en un plazo de hasta 120 meses. La medida fue impulsada por el Banco Nación y está dirigida a clientes con atrasos en préstamos personales o tarjetas de crédito, en un contexto marcado por el aumento de la morosidad. El objetivo es brindar una alternativa para regularizar la situación financiera y aliviar el peso de las cuotas.

El programa alcanza a deudas de consumo originadas en pesos o bajo la modalidad UVA y contempla distintas categorías de clientes con mora. La financiación se otorga mediante el sistema francés de amortización, con cuotas mensuales, y busca ofrecer un plazo más amplio para facilitar el cumplimiento de los pagos. La entidad informó que la propuesta ya se encuentra vigente para quienes cumplan las condiciones establecidas.

Casi 7 millones de personas ya son morosas.

De cuánto será la cuota mensual en comparación al ingreso familiar

Entre los requisitos, los interesados deberán ajustarse a los criterios fijados por el banco para acceder a la refinanciación. Además, la cuota mensual no podrá superar el 30% de los ingresos del grupo familiar y existen límites vinculados al patrimonio y a la situación crediticia de cada solicitante. La entidad evaluará cada caso antes de aprobar el préstamo.

La iniciativa se suma a otras medidas impulsadas por distintas entidades financieras para hacer frente al crecimiento de la morosidad. Según datos del Banco Central, la irregularidad en el pago de los créditos de los hogares mostró un incremento en los últimos meses, lo que motivó la aparición de nuevos programas de refinanciación destinados a personas con dificultades para afrontar sus deudas.

La cuota no puede superar el 30% del ingreso mensual.

Quienes deseen acceder al beneficio deberán consultar las condiciones vigentes y verificar si reúnen los requisitos exigidos por el Banco Nación. El plazo de hasta 120 meses convierte a esta línea en una de las alternativas de refinanciación más extensas disponibles en la actualidad, pensada para quienes necesitan reorganizar sus compromisos financieros sin afrontar cuotas demasiado elevadas.