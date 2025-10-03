Andaban a los tiros por el barrio y, tras una persecución, uno terminó en Batán

Uno de ellos fue alojado en la Unidad Penal 44.

Dos jóvenes fueron interceptados este viernes por la tarde en el barrio Las Heras, luego de que vecinos alertaran al 911 sobre detonaciones de arma de fuego en la zona de calle 10 de Febrero, entre Cutay y Chacahuac.

Personal del Comando de Patrullas, con apoyo de Prefectura Naval Argentina, localizó a los sospechosos que circulaban en una moto Honda XR 250. Durante la persecución, el acompañante, de 20 años, arrojó al suelo una pistola Bersa Thunder calibre 9 mm con una munición.

La fiscalía de Flagrancia, a cargo del Dr. Facundo De La Canale, dispuso la aprehensión del joven de 20 años, quien fue imputado por “Portación ilegal de arma de guerra” y trasladado a la Unidad Penal N°44.

En tanto, el conductor de la moto, de 24 años, quedó imputado por infracción a los artículos 74 y 78 del Decreto Ley 8031/73, recuperando luego la libertad bajo caución juratoria. El rodado fue secuestrado por Tránsito Municipal y trasladado al playón oficial.