Drogas, extorsión y amenazas: el trasfondo de los allanamientos por los ataques a Santín

En los procedimientos secuestraron marihuana, más de 650 semillas de cannabis sativa, municiones, celulares y documentación de interés para la causa.

Se conocieron más detalles del fuerte operativo desarrollado este miércoles por parte de la Prefectura Naval Argentina en el marco de la investigación por las amenazas y los ataques contra Pablo Santín y su familia, durante el cual se realizaron allanamientos simultáneos en distintos puntos céntricos y periféricos de la ciudad.





En el marco de la investigación por los ataques contra el secretario general de la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (Uthgra), tres hombres fueron notificados y uno de ellos fue detenido tras los procedimientos realizados en sus domicilios.

Por orden del juez Luis Ferreyra, efectivos de la fuerza llevaron adelante cuatro allanamientos simultáneos durante la madrugada del miércoles en distintos puntos de la ciudad.

Segú trascendió, durante el procedimiento, la autoridad marítima secuestró marihuana, más de 650 semillas de cannabis sativa, municiones, teléfonos celulares, memorias y documentación de interés para la causa. Tal como anticipó 0223, el material incautado fue valuado en cerca de 20 millones de pesos.

La droga fue hallada en la vivienda de uno de los imputados en la causa, quien hasta el momento cumplía arresto domiciliario con pulsera electrónica por los delitos de extorsión y amenazas.

El inicio de los ataques contra Santín

La causa se inició tras la denuncia presentada por Pablo Santín, quien aseguró que desde 2021 un grupo vinculado a la barra del Club Alvarado comenzó a exigir dinero y distintos beneficios al sindicato. Ante la negativa de la conducción de Uthgra Mar del Plata, las amenazas escalaron y derivaron en una serie de ataques contra el entorno familiar del secretario general, entre ellos el incendio de vehículos y la balacera contra el automóvil de su hermano.

Durante la investigación, personal de la DDI también realizó allanamientos en el Club Alvarado para avanzar en la pesquisa sobre las acusaciones.

En la causa intervienen la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°10 y la UFI N°12 del Departamento Judicial Mar del Plata, que además dispusieron medidas de protección para Santín y su familia.