Lanzan una campaña para que un niño de 7 años con parálisis cerebral acceda a un tratamiento en la India

El menor ya fue aceptado para realizar el tratamiento, pero buscan donaciones para costear el viaje.

Lanzaron una campaña solidaria para que Rufino, un niño balcarceño de 7 años con parálisis cerebral, pueda viajar a la India y acceder a un tratamiento con Cytotron, una terapia que podría contribuir a mejorar su calidad de vida.

Bajo el lema "Todos por Rufino", sus seres queridos comenzaron a difundir la iniciativa a través de las redes sociales, donde explicaron que el costo del viaje y del tratamiento resulta imposible de afrontar sin la colaboración de la comunidad.

Además, en el pedido invitaron a colaborar económicamente o simplemente compartir la campaña para que llegue a más personas.

Para quienes deseen realizar un aporte, la familia habilitó una cuenta del Banco Provincia a nombre de Jennifer A. Guridi: "todosxrufino" (alias en pesos) y "todosxrufinoendolares" (en dólares).

Por otro lado, aquellos que busquen comunicarse con la familia, pueden hacerlo al (2266) 419089 o al (221) 6057255.

Desde la familia remarcaron que cada aporte, por pequeño que sea, puede marcar una diferencia y ayudar a que Rufino tenga la posibilidad de acceder al tratamiento.

"Juntos podemos cambiar la calidad de vida de Rufino. Todo es posible desde tu solidaridad", expresaron en el mensaje subido por su madre.

A su vez, en otra publicación explicaron que el menor fue aceptado para el tratamiento en el país asiático, que es capaz de "crear nuevas conexiones" y regenerar el tejido cerebral dañado. Aunque aún no hay evidencia científica, la mayoría de las familias que lo han experimentado, cuentan excelentes mejorías.