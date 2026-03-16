“Va a terminar en una tragedia”: vecinos denuncian caravanas de motos sin control

Las motos aparecen los jueves y domingo a partir de las 00.

Vecinos de la zona de Fortunato de la Plaza y Jacinto Peralta Ramos denuncian que hace meses todos los jueves y domingo un convoy de motos se reúne en el lugar generando disturbios y ruidos ensordecedores.

Según explicó una vecina a 0223, "el 90% de las motos son robadas y nadie hace nada". "Estamos cansados de llamar a la Policía o Tránsito sin tener soluciones", denunció.

Las imágenes muestran una caravana de motos que cruza por la avenida, algunas en contramano, sin patente y los pasajeros sin casco. Por este motivo, aseguró que "si no actúan, va a terminar en una tragedia".

"El problema siempre arranca a las 00. Andan por la calle con las motos haciendo 'willy', aceleran, hacen estruendos con el caño de escape y es terrible. Mi mamá tiene 96 años, está sorda, y no puede dormir por el ruido que hacen. A ese nivel. Esto es tierra de nadie lamentablemente", denunció.

Accidente mortal en una caravana de motos

Un grave accidente ocurrió en la madrugada del 20 de junio cuando una caravana de motos chocó contra un automóvil. El hecho se produjo minutos después de la medianoche en la intersección de Talcahuano y Fortunato de la Plaza, donde una de los rodados se abrió unos metros e impactó de frente contra un Chevrolet Corsa que circulaba en sentido contrario.

El fuerte choque provocó que el auto girara hacia la izquierda e ingresara en medio de la caravana, colisionando contra al menos cinco motos más. Varios motociclistas quedaron tendidos en la calle con heridas de distinta gravedad, mientras quienes circulaban detrás detuvieron su marcha para intentar auxiliarlos.

Al lugar acudieron ambulancias y efectivos policiales que asistieron a al menos siete heridos, todos trasladados al Hospital Interzonal General de Agudos con politraumatismos y fracturas. Con el correr de las horas se confirmó la muerte de uno de los motociclistas, un joven de 18 años. Tras el siniestro, el conductor del Corsa fue agredido por algunos motociclistas, que lo responsabilizaban por el accidente.