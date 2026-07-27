Denunciaron por violencia de género a Gonzalo Morales, el ex Boca que le arruinó el debut a River en el torneo

La acusación fue presentada en una comisaría de Ezeiza y la Justicia ya dispuso una restricción perimetral. La denunciante difundió un extenso mensaje en redes sociales.

Gonzalo Morales, el delantero que este fin de semana quedó en el centro de la escena deportiva tras convertir el tanto con el que su equipo derrotó a River en el estadio Monumental, enfrenta una denuncia por presunta violencia de género presentada por una mujer que aseguró haber sido su pareja y convivido con él hasta hace pocos días.

La presentación judicial fue realizada en la Comisaría 5ª de Ezeiza. Además, indicó que el Juzgado de Paz de esa jurisdicción, encabezado por Néstor García, dispuso una restricción perimetral contra el futbolista. También informó que pudo recuperar las pertenencias que permanecían en la vivienda que compartía con el jugador.

La acusación se hizo pública inicialmente a través de una publicación en la cuenta de Instagram de la mujer durante la tarde del domingo. Allí explicó los motivos que la llevaron a exponer la situación y aseguró haber atravesado distintos episodios de violencia durante la relación. “Durante meses fui víctima de violencia física, psicológica y verbal por parte de quien fue mi pareja hasta ayer que convivíamos, Gonzalo Morales”, escribió en el comienzo del mensaje.

Junto con ese texto, la denunciante compartió varias fotografías en las que se observan hematomas en distintas partes de su cuerpo, entre ellas el rostro, los brazos y las piernas. Además, difundió capturas de presuntas conversaciones mantenidas tanto con Morales como con la madre del futbolista. En uno de esos intercambios, la mujer afirma haber informado a la familia del delantero sobre los hechos denunciados. En otra conversación atribuida al jugador, se observa un reclamo directo en el que expresa: “Me hiciste mil cosas malas”.

El extenso descargo publicado en redes sociales también incluye un relato detallado de los hechos que, según la denunciante, sufrió durante la convivencia. En ese escrito sostuvo: “Nunca imaginé tener que hacer público algo así. Me cuesta muchísimo escribir estas palabras y todavía siento miedo, vergüenza y dolor. Pero entendí que el silencio solo protege a quien ejerce la violencia, nunca a quien la sufre”.

Más adelante describió diferentes situaciones que asegura haber atravesado durante la relación. “Viví situaciones que jamás pensé que iba a soportar: me agarró del pelo, me ahorcó, me golpeó con piñas y patadas hasta dejarme días sin poder caminar, y me amenazó diciéndome que no iba a salir viva de su camioneta”, expresó.

En el mismo texto también afirmó que permanecía encerrada en la vivienda mientras Morales asistía a los entrenamientos y que, cuando intentó denunciar los hechos, recibió intimidaciones por parte de integrantes de la familia del futbolista. Según escribió, le manifestaban que “con plata se arregla todo”, que nadie le creería y que podrían ir a buscarla si avanzaba con la denuncia.

La mujer explicó que ese contexto de temor fue el motivo por el cual demoró en acudir a la Justicia. Finalmente decidió hacerlo y acompañó su publicación con un mensaje dirigido a otras posibles víctimas de violencia.

La presentación judicial fue realizada en la Comisaría 5ª de Ezeiza.

“Nadie tiene derecho a humillar, manipular, controlar, golpear o amenazar a otra persona”, sostuvo. Y concluyó: “Hoy la denuncia ya está hecha. Comparto esto porque no quiero seguir callando y porque deseo que ninguna otra mujer tenga que pasar por lo mismo. Pedir ayuda no es un signo de debilidad; es el primer paso para salir de la violencia. Hoy elegí hablar. Y ya no tengo miedo de contar mi verdad”.

El delantero cordobés, de 23 años, surgió de las divisiones inferiores de Boca, donde debutó como profesional. Posteriormente tuvo un paso por Unión de Santa Fe y, desde 2025, integra el plantel del Guapo, equipo con el que ganó notoriedad tras marcar el gol del triunfo frente al Millonario en la primera fecha del Torneo Clausura.