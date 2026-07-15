Amenazó a la ex y golpeó a la hija adolescente de la mujer

Un hombre de 46 años fue aprehendido por personal policial tras ingresar por la fuerza a la vivienda de su expareja, ubicada en el barrio Florencio Sánchez y golpear a una adolescente tras un llamado al 911.

Según la denuncia, el imputado rompió la puerta de acceso, increpó a la mujer por conflictos de vieja data y destruyó su teléfono celular al arrojarlo contra el piso.

“Durante el ingreso violento al inmueble, el golpe de la puerta le provocó lesiones a la hija de 14 años de la víctima, quien fue asistida por una ambulancia del SAME sin necesidad de traslado”, informaron autoridades policiales.

Tiene 46 años.

La víctima de 35 años solicitó una medida de restricción de acercamiento y desde la fiscalía de Flagrancia ordenaron la formación de causa por violación de domicilio, daños y amenazas. El imputado quedó alojado en la Unidad Penal Nº 44 de Batán.