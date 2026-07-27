"Es una mala temporada de invierno": Provincia advirtió por la fuerte caída del turismo en Mar del Plata

El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, trazó este lunes un panorama crítico sobre el desarrollo de las vacaciones de invierno en la provincia de Buenos Aires y aseguró que Mar del Plata, el principal destino turístico bonaerense, registra una ocupación hotelera de apenas el 25% al comienzo del receso. Además, descartó una mejora significativa para la segunda semana y sentenció: "Es una mala temporada de invierno".

Durante su habitual conferencia de prensa, el funcionario sostuvo que los datos relevados hasta el momento muestran un escenario muy desfavorable para la actividad turística y el consumo. "Todos los datos que tenemos de la última semana son espantosos. Al comienzo de la temporada había reservas del orden del 25% en Mar del Plata, principal destino turístico de la provincia tanto en verano como en invierno", afirmó, en base a un reporte de la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica (AEGH).

Bianco estimó que probablemente la situación no mejore en la segunda semana.

Bianco explicó que el gobierno bonaerense aún espera contar con las estadísticas completas una vez finalizado el receso escolar, aunque señaló que la información que reciben de los municipios turísticos no es alentadora. "La semana que viene tendremos los datos completos de las vacaciones, pero lo que venimos hablando con los intendentes de los distritos turísticos y las noticias que nos llegan no son para nada buenas", indicó.

Consultado sobre la posibilidad de que la segunda semana de vacaciones mejore el nivel de actividad, Bianco se mostró pesimista. "No tenemos datos ni perspectivas sobre la última semana. Las reservas no han mejorado sustantivamente; me animo a decir lo contrario. Hay varias provincias que terminaron sus vacaciones y muchas veces esos turistas vienen a la provincia de Buenos Aires. No me imagino que haya una mejora. Es una mala temporada de invierno", concluyó.

El gobierno informó una baja ocupación hotelera en la primera semana en Mar del Plata, tomando un reporte del sector.

En ese contexto, vinculó el flojo movimiento turístico con el deterioro de distintos indicadores económicos. Entre ellos mencionó una caída de entre el 30% y el 40% del consumo en bares y restaurantes en los últimos dos años, según datos de la Cámara de Restaurantes y de la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina (Fehgra), fenómeno que el sector atribuye al menor ticket promedio, la menor llegada de turistas y la dificultad para afrontar el aumento de los costos.

El ministro también repasó otros indicadores que, según sostuvo, reflejan el momento económico: una caída del 18,3% en la producción automotriz durante el primer semestre, una utilización de la capacidad instalada del 58,4%, una baja del 2% mensual en la venta de insumos para la construcción durante junio, una retracción del 2,5% en las ventas minoristas pyme en el primer semestre y una caída del 0,5% del Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) en mayo, el segundo descenso mensual consecutivo.