Brutal asalto en La Perla: se enfrentó al delincuente, terminó con puntos en la cara y casi pierde un ojo

Un vecino del barrio La Perla denunció haber sido víctima de un violento asalto en la zona de Luro y España y cuestionó el accionar policial tras asegurar que, minutos antes del ataque, un patrullero lo había detenido para pedirle el documento.

El hecho ocurrió antes de las 22, cuando la víctima caminaba hacia una heladería. "Se me acercó una persona y me quiso robar el celular. Nos pusimos a pelear y se lo terminó llevando", relató en diálogo con 0223.

Durante el forcejeo sufrió heridas de consideración. "Me cortó todo, tengo dos puntos en el pómulo, las manos lastimadas y casi pierdo el ojo", aseguró. Tras el ataque, radicó la denuncia correspondiente.

En esta línea, la víctima apuntó contra el operativo de prevención en la zona. "Media cuadra antes de que me pasara esto, un patrullero me paró y me pidió el DNI. Sin embargo, no lograron atrapar al delincuente que a unos metros me robó a mí", cuestionó.

El hombre sostuvo que la inseguridad en La Perla es un problema cotidiano y remarcó que el horario del robo es apenas un dato más. "Es indistinto porque la inseguridad en el barrio es a toda hora", afirmó.

En ese sentido, también señaló un punto específico del barrio donde, según dijo, se repiten este tipo de episodios. "Por la calle 3 de Febrero es zona liberada porque roban y escapan por ahí", denunció.

Además, aseguró haber aportado pruebas a la investigación sin obtener resultados. "Cuando me robaron le mandé el video de las cámaras a la policía. Les dije que estaba viniendo todas las noches a robar en el barrio y les mostré la cara. No es tan difícil, se suben a la patrulla y lo agarran, pero no quieren hacerlo", expresó con indignación.

El vecino también aseguró haber vuelto a cruzarse con el presunto ladrón días después del ataque. "El que me robó a mí lo vi vendiendo pañuelitos en la peatonal. Lo miré, bajó la mirada y siguió", contó.

Según su testimonio, al momento de realizar la denuncia le informaron que el sospechoso sería vigilado, aunque sostiene que nada cambió. "Lo sigo viendo dando vueltas, de modo que va a seguir robando como me hizo a mí y a toda Mar del Plata", lamentó.

Por último, advirtió sobre el riesgo que enfrentan los vecinos ante la falta de respuestas. "Terminás haciéndote el justiciero como hice yo y por ahí te sale bien o te puede matar. La gente ya no se queda de brazos cruzados, pero hasta que no nos maten, no van a hacer nada", concluyó.