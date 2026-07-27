Investigan la muerte de una bebé de un año tras un trágico accidente doméstico en Mar de Ajó

El hospital de Mar de Ajó a donde la criatura llegó sin signos vitales.

La justicia investiga la muerte de una bebé de un año ocurrida este domingo en Mar de Ajó, luego de un trágico episodio registrado en una vivienda de la localidad. El caso generó una profunda conmoción entre vecinos y allegados, mientras avanzan las actuaciones para esclarecer cómo se produjo el hecho.

Según la información difundida por fuentes oficiales, la menor fue llevada de urgencia al hospital municipal de Mar de Ajó, donde ingresó sin signos vitales. El equipo de salud realizó las maniobras de reanimación previstas para este tipo de situaciones, aunque no logró revertir el cuadro y finalmente se confirmó el fallecimiento.

De acuerdo con los primeros elementos incorporados a la investigación, la niña habría sido hallada por familiares dentro de un balde con agua en el interior del domicilio. A partir de esa situación se dio intervención a la fiscalía de turno, que dispuso una serie de medidas para reconstruir lo ocurrido.

Entre las diligencias ordenadas se encuentran las pericias en el lugar del hecho y la realización de la autopsia, cuyos resultados serán determinantes para establecer la causa de la muerte y las circunstancias en las que se produjo el episodio.

Mientras tanto, el expediente fue iniciado bajo la carátula de averiguación de causales de muerte, procedimiento habitual en este tipo de casos hasta tanto se completen las actuaciones judiciales y los estudios forenses.

Por tratarse de una investigación en curso y con el objetivo de preservar la intimidad de la familia, las autoridades no difundieron la identidad de la víctima ni otros datos que puedan comprometer el desarrollo de la causa.