Fueron a saludar al Dibu Martínez y terminaron ayudándolo en un percance automovilístico

Lo que parecía una recorrida más por los caminos rurales de Sierra de los Padres terminó convirtiéndose en una anécdota inolvidable para Leonardo Albarracín y su hijo Ramiro. Es que ambos salieron en su motocicleta con la ilusión de cruzarse con Emiliano “Dibu” Martínez, para que le firme un "poster" pero nunca imaginaron que terminarían ayudándolo a salir de una situación complicada.

El Dibu le regaló el Camperón de la AFA a su vecino

vimos dos camionetas y una figura enorme.

En diálogo con diferentes medios, Leonardo explicó que salieron en moto por la zona en la que el Dibu tiene su casa, porque las lluvias que se registraron los últimos días dejaron los caminos intransitables. “De repenteMi hijo me dijo: ‘Ese es el Dibu, papá’. No lo podía creer”, recordó.

Entonces, de acuerdo al relato, ambos se acercaron al rodado para saludar al ídolo que los recibió con una sonrisa y les explicó el problema que tenía: se había atascado en el camino. En medio del barro, la ayuda apareció de la manera más inesperada.

Leonardo llevaba una navaja que resultó fundamental para cortar los nudos de las lingas con las que intentaban sacar las camionetas. Sin dudarlo, se arrodilló sobre el barro para colaborar mientras conversaba con el arquero. “La calidad humana del Dibu es impresionante. No hablamos del Mundial ni de fútbol. Fue una charla común, como si nos conociéramos desde hacía mucho tiempo”, contó.

El arquero firmó "posters" y camisetas

Albarracín llamó a su esposa para que acercara una pala y otra linga, mientras su otro hijo también se sumó a la tarea. Incluso Martínez fue hasta su casa para buscar un pequeño tractor que terminó siendo clave para destrabar la situación. Después de más de tres horas de trabajo, lograron sacar las dos camionetas y el arquero no ocultó su agradecimiento.

“Antes de irse nos dio las gracias de todas las formas posibles y nos dijo que lo habíamos salvado. Imaginate lo que significa escuchar eso de alguien que nos dio tantas alegrías a todos los argentinos”, recordó Leonardo.

Cuando el problema ya estaba resuelto, llegó el momento más emotivo de la jornada. Albarracín había llevado una camiseta de la Selección, un póster con la histórica atajada a Kolo Muani en la final del Mundial de Qatar y varios fibrones con la esperanza de conseguir una firma.

Martínez accedió a firmar todos los recuerdos y, antes de despedirse, sorprendió a la familia con un gesto que nadie esperaba. “Cuando ya se iba, frenó, se sacó el camperón oficial de la Selección y me lo regaló. Ahí no pude contenerme. Me largué a llorar. Fue un momento inolvidable”, reveló.