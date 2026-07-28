Cuenta DNI: cómo aprovechar la última semana de hasta 20% de ahorro en carnicerías

Durante este mes quienes realicen compras en locales adheridos de cercanía pueden acceder a reintegros significativos.

Durante la última semana de julio, las promociones de Cuenta DNI continúan vigentes, brindando a miles de familias bonaerenses la oportunidad de ahorrar en carnicerías, supermercados y comercios de cercanía. Los beneficios incluyen descuentos de hasta el 20% y reintegros semanales, lo que representa un alivio importante en el gasto de productos esenciales como la carne.

Durante este mes quienes realicen compras en locales adheridos de cercanía pueden acceder a reintegros significativos.

En un contexto donde el precio de los alimentos es un factor clave en la economía doméstica, las promociones bancarias se vuelven herramientas fundamentales para sostener el consumo. Cuenta DNI, la billetera digital de Banco Provincia, cuenta con más de 10 millones de usuarios y mantiene un esquema de beneficios durante todo julio que alcanza a diferentes tipos de comercios.

Durante este mes quienes realicen compras en locales adheridos de cercanía pueden acceder a reintegros significativos. El programa permite recuperar hasta $6.000 al organizar las compras entre semana, un monto relevante para productos de alto consumo como carne vacuna, pollo o cerdo.

Cerdo, pollo y carne vacuna entran en la promoción de locales de cercanía. Foto 0223.

Además, las promociones se extienden a ferias y mercados bonaerenses, donde el descuento puede ser aún mayor, y a supermercados de toda la provincia, que incluyen cortes de carne y productos frescos dentro de sus promociones. Esta combinación permite planificar las compras semanales y maximizar el ahorro.

La billetera digital de Banco Provincia mantiene promociones y reintegros semanales para que miles de bonaerenses reduzcan el gasto en carne y productos frescos en comercios de cercanía, ferias y supermercados.

Durante las vacaciones de invierno, Banco Provincia reforzó además otros beneficios, como descuentos en gastronomía, eventos culturales y estaciones YPF Full, donde el tope de reintegro semanal aumentó de $8.000 a $10.000. Estas iniciativas buscan acompañar a los consumidores en momentos donde el gasto debe ser optimizado.