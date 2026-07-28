Rompieron la vidriera de una zapatería y los detuvieron cuando querían vender el botín

Tres hombres, que el martes a la madrugada rompieron la vidriera de una zapatería en la avenida Libertad e intentaron comercializar el botín a pocas cuadras del lugar, fueron aprehendidos por personal policial tras el aviso que dieron el propietario y algunos vecinos.

El hecho ocurrió en el local de venta de calzados ubicado sobre Avenida Libertad al 5900 donde los autores rompieron la vidriera del frente del comercio e ingresaron para sustraer diversos pares de calzado.

Tras el llamado al 911, el propietario del comercio aportó información sobre los sospechosos y manifestó que dos de ellos regresaron al lugar para indicarle que el tercer involucrado se encontraba en la zona de avenida Champagnat y Chacabuco intentando comercializar los calzados sustraídos dentro de una bolsa de consorcio.

"En ese contexto, los tres comenzaron a discutir entre sí debido a que la mercadería ya no se encontraba en su poder", informaron autoridades policiales.

Los oficiales aprehendieron a los sujetos de 26, 29 y 38 años que fueron notificados de la formación de una causa por robo aunque no pudo hallarse la mercadería secuestrada.

Los tres fueron trasladados a Tribunales para declarar ante el fiscal de Flagrancia Leandro Arévalo.